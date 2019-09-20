الأخبار

عبد المهدي: سأدعو الشركات الصينية للعمل بقوة في اعادة بنى العراق التحتية


ذكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيدعو الشركات الصينية الى الاسهام والعمل بقوة وفاعلية بنهضة العراق واعادة بناه التحتية، متعهدا بتسهيل وتذليل "الصعاب".

وقال عبد المهدي خلال كلمته في مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩، بمدينة خيفي الصينية، "خلال اللقاءات التي سأجريها سأدعو الشركات الصينية الى الاسهام والعمل بقوة وفاعلية بنهضة العراق واعادة بناه التحتية"، متعهدا "سنضمن من جهتنا تسهيل وتذليل الصعاب التي تعترض هذا الدور وتفاصيله".

واشار عبد المهدي الى "لجنة مركزية تتولى تأمين مايناسب هذه الشركات من الظروف والفرص"، مؤكدا "غايتنا في ذلك ايصال رغبة بلدينا في العمل المشترك الى مستوى عالٍ من الجاهزية والانطلاق".

وحضر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩، الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة، في مدينة خيفي الصينية كضيف شرف بدعوة من نظيره الصيني لي كيشيانغ، الى جانب اعضاء الوفد العراقي من الوزراء والمحافظين والمستشارين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النقل: اعادة اكثر من 158 نازحا عراقيا من الاراضي التركية
لجنة نيابية تستضيف اربعة مدراء عامين بوزارة الاعمار ابتداءً من الغد
عبد المهدي: سأدعو الشركات الصينية للعمل بقوة في اعادة بنى العراق التحتية
الاستخبارات العسكرية تنفذ عملية مشتركة في صحراء الشامية بالانبار
بدء أعمال مؤتمر التصنيع العالمي في مدينة خيفي الصينية بحضور عبدالمهدي
هيئة النزاهة تنفي إصدارها كتاباً بشأن وزير النقل الأسبق باقر جبر الزبيدي
الحشد الشعبي يتوغل مسافة 75 كم باتجاه الحدود السعودية والاردنية
عبد المهدي يعلن من الصين "مبادرة لربط الشرق الادنى والاوسط"
الكعبي: السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد
وزير الخارجية يبحث مع ابو الغيط الحفاظ على استقرار المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.21
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك