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الكعبي: السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد


اعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، ان السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد في شتى المجالات، لافتا الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجهان نحو استقطاب الشركات العالمية.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن "الكعبي بحث اليوم مع وزير الخارجية التشيكية تسهيل منح سمات الدخول الفيزا للعراقيين سيما الطلبة والاقتصاديين ورجال الأعمال منهم"، لافتا الى ان "السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجهان كفريق واحد نحو استقطاب الشركات العالمية وتذليل كل العراقيل التي يُمكن ان تواجه القطاع الخاص والمستثمرين" .

واضاف المكتب، أن "ذلك جاء خلال لقائه وزير الخارجية التشيكي توماش بيتر شيتشك برفقة نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية حسن المسعودي وعضو لجنة الصحة والبيئة داليا فرهاد، اضافة الى حضور سفير العراق لدى التشيك سندس عمر علي".

ودعا الكعبي، بيتر لـ"زيارة العراق برفقة رجال اعمال واقتصاديين، للإطلاع عن قرب على فرص الاستثمار الموجودة في بغداد والمحافظات وعقد الاتفاقيات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين"، مشيرا الى ان "السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد في شتى المجالات خاصة في قطاع التعليم العالي توأمة الجامعات والاقتصادي وإعمار المدن المحررة، فضلا عن المساهمة في بناء وتاهيل الطرق والجسور والسدود".

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