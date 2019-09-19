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وزير الخارجية يبحث مع ابو الغيط الحفاظ على استقرار المنطقة


بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط جُهُود الجامعة العربيّة في تعزيز العمل العربيِّ المُشترَك، وترسيخ مبدأ التضامُن إزاء التحدّيات، والمُشكلات التي تتعرّض لها بعض البلدان العربيّة.

جاء ذلك في "اتصال هاتفيّ تلقاه وزير الخارجيّة من أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط".

وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان وزارة الخارجية عن "ترحيب العراق بأيّ جُهُود تبذلها الجامعة العربيّة في إطار حلحلة الأزمات، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتحقيق مصالح، وتطلعات شُعُوبنا العربيّة".

ودعا الوزير الحكيم إلى "ضرورة تكثيف العمل المُشترك لمكافحة الإرهاب الذي يُمثل المُهدّد الرئيس لمصالح دول المنطقة"

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