الإعلام الأمني تعلن ضبط اسلحة وصواريخ بانزال جوي في هور الدلمج

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط اسلحة وصواريخ بانزال جوي في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة من شعبة استخبارات لواء الرد السريع الاول العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والفوج الثاني لواء الاول رد سريع وبالتنسيق مع طيران الجيش، شرعت بتنفيذ واجب عبر انزال في منطقة هور الدلمج الذي يفصل مدن الديوانية والناصرية والكوت".

وأضافت أن الواجب "أسفر عن ضبط قاذفتين وتكتريوف وبندقية كلاشنكوف واخرى للصيد و١٥ رمانة هجومية و٧ صواريخ ضد الأشخاص و١٠ حشوات صاروخ قاذفة و٣٩ صاعق تفجير رمان و٤خراطيش صيد".