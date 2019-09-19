الأخبار

شرطة ذي قار: القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء


اعلن قائد شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على 16 متهما وضبط اسلحة واعتدة اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء في قضاء سوق الشيوخ بالمحافظة.​

وقال قائد شرطة ذي قار والمنشات اللواء حسن سلمان الزيدي، في بيان إنه "تم تنفيذ عملية امنية في قضاء سوق الشيوخ / ناحية كرمة بني سعيد ( الكرماشية ) اثر خلاف في مجلس عزاء استخدمت فيه الاسلحة النارية لوجود خلاف بين ابناء العمومة نفسها".

واوضح الزيدي أن "الطرف الاول منع الطرف الثاني من الحضور الى مراسيم العزاء ولم يمتنع الاخير وعند حضورهم حدثت المشاجرة وادت الى مقتل وصابة ثمانية اشخاص".

وبحسب البيان، فقد "اشرف قائد شرطة المحافظة على العملية الامنية التي نفذتها قيادة الشرطة لمداهمة وتفتيش محل الحادث واحكام طوق امني حول المنطقة واجراء التفتيش الدقيق للبحث عن الجناة ومثيري الشجار".

وبين أن "العملية اسفرت عن القاء القبض على 16 متهما وضبط عدد كبير من الاسلحة والاعتدة".

واضاف الزيدي ان "قواتنا الامنية تستمر بملاحقة المطلوبين من اجل الحفاظ الامن والاستقرار وحماية ارواح وممتلكات الامنين"، مشددا "سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة المساس بأمن المحافظة".

واشار قائد شرطة ذي قار الى "احالة المتهمين و الاوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة ذي قار: القبض على 16 متهما اثر خلاف مسلح بمجلس عزاء
بغداد تعلن عدم مشاركتها بالتحالف البحري في الخليج وترفض أي مشاركة إسرائيلية
مقتل وإصابة 9 أشخاص بنزاع مسلح داخل مجلس عزاء في ذي قار
عضو بمجلس كربلاء: وفرنا مجمع سكني بديل للمتجاوزين لكنهم رفضوا
قوات امنية تنفذ عملية انزال جوي في جلابات
نائب: زيارة عبد المهدي للصين رسالة الى القوى المنتقدة
عبد المهدي يكشف تفاصيل زيارته للهند قبل الصين
السجن (87) سنة بحق "حوت" فساد في التسجيل العقاري
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيراني
عبد المهدي يغادر الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك