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قوات امنية تنفذ عملية انزال جوي في جلابات


اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تنفيذ عملية انزال جوي بمنطقة صحراوية في جلابات بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ان "قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الانبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار، نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات".

واضافت ان "القوة دمرت وكرين الاول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها".

واضافت ان "القوة تمكنت ايضاً من تدمير عجلة لعناصر داعش في صحراء الانبار، كما القت القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء".

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قوات امنية تنفذ عملية انزال جوي في جلابات
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