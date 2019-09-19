السجن (87) سنة بحق "حوت" فساد في التسجيل العقاري

اعلنت مفتشية وزارة العدل، الخميس، عن صدور حكم بالسجن لمدة 87 سنة بحق "حوت" فساد في التسجيل العقاري.

وقال المفتش بشار أحمد محمد في بيان ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكماً بالسجن (87) سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري"،

مبينا ان "عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير وإستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية".

واضاف ان "المكتب أجرى اللازم بحق الموظفين المخالفين، ومنهم معاونة شعبة التسجيل العقاري الأولى في مديرية التسجيل العقاري في المدائن"،

مشيرة الى ان "المحكمة أصدرت بحق المدانة (28) قرار حكم بعقوبة السجن، يتراوح كل منها بين (6-7) سنوات ليصل مجموعها (87) سنة، وتنفذ بالتعاقب".

وأكد المفتش أنه "سبق أن تم اصدار أحكام قضائية بحق المدانة، ووصل مجموعها الى (51) سنة سجن لمساهمتها بالإضرار بالمال العام وهدر (67) مليار دينار".