وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيراني

افادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بأن الوزير محمد الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت في بيان إن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، مبينة أن الجانبين بحثا القضايا الثنائيّة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة ان الحكيم وظريف بحثا سُبُل التنسيق والتعاون المُثمِر وبما يُحقق مصالح البلدين، كما تطرّقا بالبحث إلى الاستعداد لزيارة الأربعين التي تشهد توافداً كثيفاً جدّاً للزوار الإيرانيّين، علاوة على بحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها.