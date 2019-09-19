عبد المهدي: زيارتنا للصين استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان زيارته الى الصين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015، مبينا ان محور الزيارة هو ان تكون الصين شريك في مسألة البنى التحتية.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من الفضائيات ان "زيارتنا للصين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015 ووضع التفاصيل الاخرى وتفعيلها"، مبينا ان "هناك عمل مستمر مع الصين، ولدينا صندوق معها غطاؤه النفط".

واضاف ان "الصين بلد كبير وهو من الاقتصاديات المهمة في العالم"، مشيرا الى ان "الصين لديها سيولة كبيرة ووصل الى درجات عالية من التقنية والتكنولوجيا".

وتابع "لدينا شراكة مع الصين، وزيارتنا لها جاءت للربط بين الشرق الاقصى والادنى"، موضحا ان "محور الزيارة هو ان نأتي بنتيجة ان تكون الصين شريكة للعراق في مسالة البنى التحتية".