الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لـ"داعش" في نينوى

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاطاحة بما يعرف بمسؤول الدعم اللوجستي لولاية دجلة في تنظيم "داعش" الارهابي شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، انه "من خلال عملية نوعية محكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من القاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش الارهابي في ولاية دجلة شمال المحافظة"،

مبينا ان "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش الارهابية في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة".

وأضافت أن "الارهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".