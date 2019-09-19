بومبيو: لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عدم وجود اثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية.

وقال بومبيو، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه "لا يوجد إثبات على أن العراق هو مصدر الهجوم على السعودية"، واصفاً الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه "عمل حربي".

ووصل بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة، في إطار جولة تشمل السعودية والإمارات.

وفي 14 سبتمبر، تعرضت منشآت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

وأدى الهجوم إلى تقليص إنتاج النفط في السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين ومن بعض دول الخليج، وجهوا الاتهام إلى إيران.