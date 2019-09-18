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التربية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية


اصدرت وزارة التربية، ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية منها استيفاء مبلغ 25 الف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "يحق للطالب ان يشترك في امتحانات الدور الثالث اذا كان راسباً في الدور الثاني بثلاثة دروس ولكلا الدراستين"، مضيفة انه "يستوفى مبلغ 25 الف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب من قبل ادارة المدرسة وتسلم الى المديريات العامة للتربية".

واضافت أنها "حددت يوم 19 ايلول 2019 اخر موعد للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لإرسال المراكز الامتحانية للدراستين المتوسطة والإعدادية بفروعها الى اللجنة الدائمة للامتحانات"، منوهة أن "الامتحانات ستجري في المدارس لكلا الدراستين".

ووافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.، فيما حددت وزارة التربية، الاول من تشرين الاول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثالث.

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التربية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية
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