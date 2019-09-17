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المستشار الإعلامي للحلبوسي يعلق على أنباء حصول مشادة عند مدخل البرلمان


رد شاكر حامد، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، على أنباء حصول مشادة عند مدخل البرلمان على خلفية منع باسم خشان من دخول مبنى المجلس رغم حصوله على قرار من المحكمة الاتحادية نص على فوزه بمقعد برلماني.

واتهم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن محافظة المثنى باسم خشان، رئاسة مجلس النواب بالتعاون مع كتلة سائرون في منعه من دخول المجلس، صباح اليوم، في تكرار لحادثة منع النائبة الفائزة وسن السعيدي.

ورفض المستشار الإعلامي للحلبوسي الاتهامات التي أوردها خشان، مؤكداً أن “القضية تتعلق بالاجراءات والسياقات القانونية، وهي بعيدة كل البعد عن ما يُروّج من أبعاد سياسية أو تعاون بين رئيس المجلس وكتلة سائرون في منع نائب من دخول مبنى البرلمان”.

وقال حامد في في تصريح صحفي إن “ما جرى صباح اليوم هو أن السيد باسم خشان حاول دخول مبنى البرلمان، دون امتلاكه أي تصريح أو وثيقة تعرّفه لدى استعلامات المبنى أو الحرس”.

وأضاف “حصل السيد خشان على قرار من المحكمة الاتحادية، لكن هناك العديد من الاجراءات التي ينبغي استكمالها قبل أن يصبح نائباً، ومنها ادراج قرار المحكمة الاتحادية في جدول أعمال مجلس النواب، والتنسيق مع الدائرة القانونية وغيرها من الاجراءات المعروفة وفق النظام الداخلي للمجلس”.

وحول ما إذا كانت رئاسة المجلس ستترك إدارة الملف لكتلة سائرون، أكد حامد أن “مباشرة السيد خشان هي مسألة وقت واتمام لبعض الاجراءات المتبقية”.

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