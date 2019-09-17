إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف

أحبطت خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي عملية تهريب أدوية فاسدة إلى محافظة النجف الأشرف عبر مطار النجف الدولي ، حيث تابعت الخلية عملية التهريب منذ خروجها من المطار على شكل شحنة أدوية مغطاة بشحنة ملابس في عجلات حمل باتجاه دار في قرية الغدير في محافظة النجف.

وتم ضبط العجلات والتحفظ على الدار الممتلئ بالأدوية الفاسدة، فضلا عن اصدار مذكرات القاء القبض بحق ستة أشخاص متورطين في القضية من قبل قاضي تحقيق محكمة النجف .