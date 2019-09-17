الاستخبارات: القبض على ما يسمى بالمسؤول الشرعي لمنطقة الرشاد ومعاونه في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"المسؤول الشرعي" لمنطقة الرشاد ومعاونه في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعملية استخبارية نوعية، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء ٤٠، القبض على المسؤول الشرعي لمنطقة الرشاد ومعاونه بعد نصب كمين محكم لهما في الكرمة بالأنبار".

وأضاف البيان، أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب"، مشيراً إلى أن "المسؤول الشرعي المذكور لديه ٣ أولاد تم قتلهم من قبل قواتنا الأمنية أثناء معارك تحرير الأنبار".