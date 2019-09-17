البرلمان يعقد جلسته الثالثة

عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الثالثة برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني ان "مجلس النواب العراقي عقد اليوم، جلسته الثالثة من السنة التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي".

واضاف ان " جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، والتصويــت علــى رفـــــع الحصانـــة عن النائـــب فائــــق الشيـــخ علــــي".

وتابع ان "البرلمان سيقرا القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقــم (20) لسنة 2009 (المعــــدل).، والقراءة الاولى مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، ومناقشة تقرير (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، ومناقشة تقرير (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ومناقشة تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والسياحة والاثار، اضافة الى مناقشات عامة".