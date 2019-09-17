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جنايات البصرة: السجن 10 سنوات لمدان بسرقة حقيبة تحت تهديد السلاح


أصدرت محكمة جنايات البصرة الهيئة الاولى، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان اقدم على سرقة حقيبة من إحدى النساء تحت تهديد السلاح في منطقة الجبيلة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات البصرة نظرت قضية مدان يعمل (سائق تاكسي) وأثناء صعود احدى النساء معه لغرض إيصالها الى منطقة الجبيلة قام باشهار السكين عليها وسرق الحقيبة اليدوية العائدة لها تحت الإكراه والتي تحتوي على 700 الف دينار مع مخشلات ذهبية فضلا عن الهاتف النقال اضافة الى حقيبة اخرى بداخلها أوراق رسمية".

وأضاف أن "الحكم بالسجن عشر سنوات بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة 443/ اولا من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

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جنايات البصرة: السجن 10 سنوات لمدان بسرقة حقيبة تحت تهديد السلاح
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