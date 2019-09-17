الانواء تعلن حالة الطقس لغاية السبت: انخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس لغاية يوم السبت المقبل، فيما اشارت الى انخفاض بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقرير لها تابعته السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا اليوم الثلاثاء، ولا يوجد اي تغيير يوم غد الاربعاء".

واضافت ان "يوم الخميس المقبل سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة فيما سترتفع قليلا يوم الجمعة المقبلة"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة ستشهد انخفاضا يوم السبت المقبل".