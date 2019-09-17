الصحة النيابية: العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد في الوزارة والمحافظات

اعتبر نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، أن وزير الصحة والبيئة المستقيل علاء العلوان تعرض لهجمة شعواء ومحاولات تشويه للحقائق، عازيا سبب ذلك الى محاربته الفساد وضربه الكثير من منابعه وجذوره في الوزارة والمحافظات.

وقال النائب فارس البريفكاني، في حديث صحفي إن "وزير الصحة المستقيل مارس المهنية والشفافية والتوازن في عمله طيلة الفترة السابقة واثبت جدارته في ادارة الوزارة وحقق نقلة نوعية في تغطية عمل الوزارة بكل المحافظات"،

مشيرا الى ان "ضغوطا سياسية وابتزازات وتسقيط اعلامي مورست على الوزير، فضلا عن تشويه للحقائق مورست على الوزارة بالفترة الاخيرة" على حد تعبيره.

واضاف البريفكاني، "اننا بالاغلب في لجنة الصحة والبيئة ندعم الوزير المستقيل ونناشد رئيس الوزراء برفض استقالة العلوان ونطلب من العلوان العدول عنها وسنعمل على التواصل معه لاقناعة بالعودة الى عمله"،

لافتا الى ان "العلوان ضرب الكثير من منابع الفساد وجذوره في الوزارة والمحافظات ومنها تغيير مديري عامي صحتي الحلة ونينوى وتدوير عدد من المدراء كلها اشارات الى ان الوزير بدأ بداية جيدة".

وتابع ان "الوزير كان متفاعلا مع جميع الاحداث الطارئة وكان له دور مهني وانساني في هذه المواقع سواء بالزيارات الدينية او حادثة العبارة وحادثة طويريج وغيرها"،

موضحا ان "الوزير يجب ان يستمر بالعمل لوجود امورا كثيرة بحاجة الى عمل وقد استطاع تحقيق اشياء لم نراها في الوزارة منذ عام 2003 حتى اللحظة".