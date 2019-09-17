وزير الداخلية يوجه القوات الامنية في البصرة بعدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة بالمحافظة

وجه وزير الداخلية ، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، القوات الامنية بعدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، في محافظة البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان أن “الياسري، استقبل اليوم، محافظ البصرة، اسعد العيداني، في مكتبه بالوزارة”.

وأضاف البيان، أن “الطرفين، ناقشا الوضع الأمني في محافظة البصرة، والاطلاع على الخطط التي تعتمدها الوزارة لدعم الاستقرار وبسط سلطة الدولة”.

وبحسب البيان، أكد الياسري توجيه الأجهزة الامنية بـ”عدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، والتشديد على التعامل بحزم مع كل من يعرض حياة المواطنين للخطر، والايعاز بالاستجابة الفورية لكل الاستغاثات الإنسانية وعدم التقصير في تقديم العون لمن يحتاج المساعدة”.

من جانبه، أعرب محافظ البصرة عن “شكره وتقديره للأجهزة الامنية في محافظة البصرة لجهودهم المتميزة في تنفيذ سلطة القانون”، مثمناً “الجهود الكبيرة والخطوات الإيجابية لوزير الداخلية في سبيل فرض النظام القانون”.