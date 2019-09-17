رئيس الوزراء يتوجه الخميس الى الصين ويوقع اتفاقيات تاريخية بين اليلدين

ﻳﺘﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي اﻟﺨﻤﻴﺲ إﻟﻰ الصين على رأس وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ رﻓﻴﻊ ﻓﻲ زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ والمهمة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺬﻛﺮى اﻟ 70 ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ الصين.
وأﻋﺮب ﻣﺴﺆوﻟﻮن وﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد وبكين ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﻢ ﻓﻲ أن ﺗﺪﺷﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻨﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ونقلت الصباح عن اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺗﺸﺎﻧﻎ ﺗﺎو قوله ان "أﻫﻢ وأﺑﺮز ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺰﻳﺎرة واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻧﺸﻮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻫﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ الصين ﻓﻲ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء 4 ﻣﺤﻄﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت".
واضاف ان "اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻗﻌﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺧﺒﺮاء ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮاوي اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎء المجمعات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ والمستشفيات وإﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ أﻣﻨﻲ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺧﺮى"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "اﻟﺰﻳﺎرة ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪن (ﺧﻮﻓﻲ وﺷﺎﻧﻐﻬﺎي وبكين)".
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