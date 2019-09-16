وزير الداخلية والسفير اللبناني يبحثان تبسيط إجراءات دخول المسافرين بين البلدين

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، الاثنين، مع السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب تبسيط إجراءات دخول المسافرين بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الياسري، إن "وزير الداخلية استقبل، اليوم، السفير اللبناني لدى بغداد في مكتبه بالوزار، وجرى خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتبسيط الاجراءات الفنية لدخول المسافرين بين البلدين الشقيقين ، والتطرق إلى أهمية تذليل المعوقات وإبداء التسهيلات الممكنة".

وأكد الياسري خلال اللقاء، "حرصه الدائم على تعميق العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان وبما ينسجم مع أسس الاحترام والمصالح المشتركة".

من جانبه، أعلن السفير اللبناني عن رغبة بلاده في تطوير التعاون المشترك ما بين البلدين وبمختلف المجالات.