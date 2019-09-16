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اجتماع عراقي إيراني في بغداد لبحث ضمان أمن الحدود بين البلدين


أعلن مساعد قائد حرس الحدود الايراني للشؤون الاجتماعية العقيد أبو القاسم خاتمي، الاثنين، عن عقد الاجتماع الحدودي الثامن لقيادة حرس الحدود الايراني والعراقي في بغداد.

ونقلت وكالة "فارس" عن خاتمي قوله، إن "الإجتماع بدأ أعماله اعتبارا من اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية بغداد ويستمر لمدة اربعة ايام في سياق تعزيز التنسيقات بين قوات حرس الحدود للبلدين".

وأضاف أن "الاجتماع ضم قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، وقائد حرس الحدود العراقي الفریق الركن حامد الحسیني، سيتناول توافد زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتنفيذ اتفاقية ضمان امن الحدود والبروتوكولات الموقعة بين البلدين واتخاذ ستراتيجيات كفيلة بارتقاء مستوى الامن في الحدود المشتركة".

وأوضح خاتمي، أن "الاجتماع تناول أيضاً مناقشة سبل تعزيز الخدمات وسلاسة حركة مرور زوار الاربعين في العام الحالي".

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