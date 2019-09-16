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حشد الانبار يعلن تدمير اربع مضافات لـ"داعش" الارهابي في المناطق الغربية


افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير 4 مضافات لخلايا "داعش" الاجرامية بحملة امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال العبيدي في حديث صحفي، إن "القوات الامنية تمكنت من تدمير 4 مضافات لخلايا مجرمي داعش بالحملة الامنية التي استهدفت منطقة صحراء وادي القذف غربي الانبار، ضمن المرحلة الخامسة من ارادة النصر الامنية التي انطلقت صباح اليوم".

واضاف العبيدي، ان "القوات الامنية نفذت حملة تفتيش واسعة النطاق للمناطق المستهدفة للتحري عن اماكن تواجد خلايا ارهابي داعش واسلحتهم"، مبينا ان "الحملة مازالت مستمرة وانها تسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية".

واوضح العبيدي، ان "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات".

يذكر ان القوات الامنية شرعت اليوم الاثنين (16 ايلول 2019) بالمرحلة الخامسة لحملة ارادة النصر الامنية بدعم من طيران الجيش لتفتيش صحراء الانبار الغربية.

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حشد الانبار يعلن تدمير اربع مضافات لـ"داعش" الارهابي في المناطق الغربية
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