خلال استقباله رئيس الوزراء الشيخ همام حمودي: قرارات العراق الشجاعة في المحافل الدولية اعادت لبغداد محوريتها

بحث رئيس المجلس الاعلى الشيخ د همام حمودي مع رئيس مجلس الوزراء د عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين ١٦-٩-٢٠١٩ اخر المستجدات على الساحة العراقية والاقليمية والدولية، مستعرضين النجاحات الكبيرة التي حققها العراق في سياسته الخارجية تجاه الجميع.

واستعرض الشيخ حمودي وعبدالمهدي اهم الملفات وفي مقدمتها الموقف من استهداف الحشد الشعبي ودعم الحكومة في قراراتها لمكافحة الفساد واستكمال البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات. وتطوير القطاع الزراعي والصناعي.

كما عرض رئيس الوزراء تفاصيل برنامج زيارته الى الصين يوم غد على راس وفد رفيع يضم وزراء و١٨ محافظاً .

وثمن الشيخ حمودي القرارات الشجاعة للعراق والتي اعادت لبغداد محوريتها وحافظت على التوازن في علاقات العراق الخارجية وابعدت البلاد عن الوقوع في مأزق الحرب.