الحشد الشعبي يعلن معالجة طائرة مسيرة مجهولة في صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن معالجة طائرة مسيرة مجهولة في محافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ، ان "قوة من اللواءين 41 و43 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من معالجة طائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق قطعات قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

وأضاف، أنه "تم الاتصال بقيادة العمليات المشتركة والتأكد من عدم عائدية هذه الطائرة لها وعدم علمهم ايضا بهويتها"، مشيراً الى أن "القوة باشرت بالتصدي لمعالجتها".