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انطلاق عملية امنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل


افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانطلاق عملية امنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل.

وقال المصدر،، إن عملية امنية انطلقت ، اليوم، لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل.

واضاف المصدر، أن انطلاق هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات في المناطق النائية.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد اعلنت، اليوم الاحد، عن مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في مناطق البو سيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل.

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