تحقيق الكرخ تصدق اعترافات لمتاجرين بالمخدرات

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الارهابية صدقت أقوال متهمين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة (مادة الكرستال).

وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الارهابية صدقت أقوال متهمين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة"، مبينا أن "المتهمين القي القبض عليهم وبحوزتهم (كيلو وثلاثمئة وخمسين )غرام من مادة الكرستال".

وأضاف المجلس، أن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق ببيع تلك المواد بمنطقتي الصدر والبلديات في بغداد"، مبينا أن "المحكمة صدقت اقوالهم وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات وبصدد احالتهم الى محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".