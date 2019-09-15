اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر ايمن الموصل.

وقالت في بيان إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج ١٧ حشد عشائري وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة نفذت مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في مناطق البو سيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل.

وأوضحت ان تلك القوة ضبطت بداخلها ٦٠ قاذفة RBG7 مع ٦٠ صاروخ للقاذفات و٣٨ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، مشيرا الى التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها.