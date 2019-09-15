الهجرة تغلق مخيما للنازحين جنوبي الموصل

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن اغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل، مبينة ان ذلك تم بعد عودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم اغلاق مخيم الجدعة السادس التابع الى ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى"، مبينا ان "ذلك جاء بعد مغادرة الدفعة الاخيرة من العوائل النازحة التي كانت تسكن المخيم، عائدين إلى مناطق سكناهم الاصلية بعد ان قضوا قرابة اربعة اعوام في المخيم".

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير خلال البيان انه "بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء هذا المخيم وعودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار تم اغلاق المخيم"، مشيرا الى ان "نينوى تحتضن ١٣ مخيما للنازحين".

واضاف ان "مخيمي النمرود والجدعة السادس تم غلقهما رسميا، اضافة الى ان مخيم الحاج علي الذي أوشك على الاغلاق في الايام القليلة القادمة بعد عودة الكثير من الاسر النازحة الى اماكن سكناها الاصلية، الى جانب دمج مخيم حمام العليل الاول مع مخيم حمام العليل الثاني لقلة ساكنيه".