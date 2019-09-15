وزير الصحة يقدم استقالته من منصبه

اعلن وزير الصحة علاء الدين العلوان، الاحد، عن تقديمه استقالته من منصبه.

وقال العلوان في منشور على صفحته الشخصية ب‍الفيسبوك، ان "وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان قدم استقالته إلى رئيس الوزراء".

وجاء في استقالة العلوان انه "يتقدّم بأسمى آيات الشكر والإمتنان الى الرئيس عادل عبدالمهدي على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصياً أثناء أداء عمله في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس النوّاب لرعايتهم ودعمهم المتواصل.

وقدم الوزير شكره للجميع في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمّته.