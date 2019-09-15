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الياسري: نعمل وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان واصدرنا توجيهات لتخفيف معاناة المواطنين


أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، أن وزارته تعمل وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى إصداره توجيهات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقال مكتب الياسري في بيان إن "وزير الداخلية ياسين الياسري استقبل، اليوم في مكتبه بالوزارة، وفداً من محافظة واسط ضم كلاً من المحافظ محمد المياحي وقائد الشرطة اللواء علاء غريب وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف البيان، أن الياسري "ناقش مع الوفد الزائر الأوضاع الأمنية، وتم التطرق إلى الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بالإضافة إلى توفير المتطلبات التي تحتاجها المحافظة".

ولفت الياسري، بحسب البيان، إلى "أهمية أن تسهم مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون المشترك وادامة الاستقرار وتذليل كافة المعوقات".

وأكد الياسري، أن "وزارة الداخلية تعمل وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان وإبداء أكبر قدر من المساعدة"، لافتاً إلى أنه أصدر "عدداً من التوجيهات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم".

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