اعتقال مسلحين قتلوا شخصا وجرحوا اثنين بهجوم على دار شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، باعتقال مسلحين قتلوا شخصا وجرحوا اثنين بهجوم على دار شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين فتحوا، نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل ضمن جرف الملح مدينة الشعلة، ما اسفر عن مقتل صاحب الدار واصابة اثنين بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "على الفور تم غلق المنطقة من قبل دوريات النجدة وتعميم المواصفات، وتم القبض على المسلحين ضمن منطقة الدولعي من قبل دوريات نجدة الحرية".