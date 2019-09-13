بتوجيه من المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله)،وفد من مكتب سماحته يزور جرحى ركضة طويريج للاطمئنان على صحتهم

بتوجيه من سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) توجه، يوم الاربعاء 11 من شهر محرم الحرام 1441هـ، وفد من مكتب سماحته لزيارة جرحى حادثة ركضة طويريج الراقدين في مستشفيات مدينة كربلاء المقدسة، حيث ثمن الجرحى وذويهم زيارة وتفقد وفد المرجعية الدينية لأبنائها وخدام الحسين (عليه السلام) من الجرحى، والتواصل من أجل الاطمئنان على صحتهم، وعاهدوا بأنهم باقون ومستمرون بتعظيم الشعائر الحسينية ولا توقفهم حوادث ولا أي أسباب أخرى، سعياً لرضا الله تعالى ورسوله وأهل بيته (عليهم السلام).

هذا وضم الوفد السيد أمجد العذاري والسيد حسن الحكيم، حيث أبلغوا الجرحى سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله)، حيث ثمن الجرحى وذويهم زيارة وتفقد المرجعية الدينية لأبنائها وخدام الحسين (عليه السلام) من الجرحى والتواصل من أجل الاطمئنان على صحتهم، وعاهدوا بأنهم باقون ومستمرون بتعظيم الشعائر الحسينية ولاتوقفهم حوادث ولا أي أسباب أخرى سعياً لرضا الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام.