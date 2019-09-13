القبض على متهمين بعد ساعات من سرقتهما ١٢ الف دولار في بغداد

اعلنت وزراة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين بعد ساعات من سرقتهما ١٢ الف دولار في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان إنه خلال عملية أمنية ناجحة، تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على سرقة ١٢ الف دولار من إحدى المخازن التابعة لإحدى الشركات في منطقة المنصور.

وأوضح أن هذه العملية جاءت بوقت قياسي لم يتعدى ثمان ساعات، وقد تم ضبط المبلغ أيضاً من قبل القوة المنفذة للواجب.