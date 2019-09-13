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مفتشية الصحة تعلن منع هدر 343 مليار دينار بالنصف الاول من العام الحالي


اعلن المفتش العام في وزارة الصحة، الجمعة، عن منع هدر اكثر من 343 مليار دينار بالنصف الاول من العام الحالي، مشيرا الى أن الجزء الاكبر من المبالغ المذكورة كان نتيجة اعادة النظر ببرنامج اللقاحات.

وقال المفتش العام للوزارة ابراهيم الزبيدي في بيان "مكتبنا حقق انجازات مهمة خلال الستة اشهر الاولى من عام 2019 نتج عنها المحافظة على المال العام من خلال المبالغ المستحصلة والممنوعة من الهدر اضافة الى المبالغ الموصى باسترجاعها والتي تجاوزت مبلغ (343،905،000،000) ثلاثة مائة وثلاثة واربعون مليار وتسعمائة وخمسة مليون دينار عراقي".

واكد الزبيدي، أن "الجزء الاكبر من المبالغ المذكورة كان نتيجة اعادة النظر ببرنامج التحصين (اللقاحات) وانتهاج الوزارة مع المكتب سياسة جديدة قائمة على اعادة تقييم وتقويم برنامج التحصين المهم والحيوي في القطاع الصحي من الناحيتين الادارية والتعاقدية".

وتابع، أن "التعاقد اصبح يتم مع جهات عالمية رصينة تضمن مناشئ موثوقة واسعار مناسبة مثل منظمة اليونسيف العالمية"، لافتا الى أنه "رغم المخاطر والعراقيل المختلفة الا ان الجهود لازالت مستمرة لأكتشاف حالات الفساد في المؤسسات الصحية والبيئية ومتابعتها بما يطور قدرة تلك المؤسسات على تقديم خدمات افضل للمواطنين".

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