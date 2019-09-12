نائب الرئيس الايراني يؤكد لعبد المهدي استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للعراق

أكد اسحاق جهنكيري نائب الرئيس الايراني حسن روحاني، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، استعداد إيران لتقديم الدعم والمساعدة للعراق، فيما قدّم تعازي بلاده بحادثة التدافع في كربلاء.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان "رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الايراني اسحاق جهنكيري، قدم خلاله تعازي الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني بحادثة التدافع خلال مراسم عاشوراء ومواساته لذوي الضحايا".

وأعرب جهنكيري، عن "استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للعراق وشعبه في اطار علاقات التعاون بين البلدين المسلمين الجارين".

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم للعراق.