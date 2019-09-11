الحشد الشعبي يعلن معالجة طائرة مسيرة فوق مقرّه في صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الاربعاء، عن معالجة طيرانا مسيرا حلق فوق مقرّه في صلاح الدين.

وقال مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد قحطان الباوي إن في تصريح نقله موقع الحشد إن "طيرانا مسيرا حلق، اليوم، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي"، مبينا أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وأضاف الباوي" انه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".