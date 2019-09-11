الأخبار

الانهيار الاستراتيجي الاسرائيلي...!


الى كل من يهمه الامر تمعنوا في الصورة جيداً،

محمد صادق الحسيني

 

* الامام السيد علي الخامنئي يستعرض بعض جيوش حلف المقاومة في طهران ومعهم السيد مقتدى الصدر...!

* القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعلن من صنعاء عضويته الكاملة في قيادة مخيم الحسين بن علي ..!

* حركة حماس تعلن من بيروت بانها جزء لا يتجزأ من المخيم الذي اعلن عنه سيد المقاومة يوم عاشوراء في الضاحية..! وتداعيات خطاب المخيم العاشورائي ستبدأ بالظهور تباعاً، والبداية من رأس الافعى واليكم بعض من المشاهد الخلفية لما قبل العرض  : 

1. ما يشغل المخططين العسكريين الاستراتيجيين لحلف المقاومة ، منذ فترة ليست بالقصيرة ، ليس التخطيط لتنفيذ الجزء الأخير من الهحوم الاستراتيجي الذي سينتهي بتحرير كل فلسطين وليس القدس او الجليل فقط ، وانما هم مشغولون بالتخطيط لإعادة أهل فلسطين الى ديارهم بعد تحريرها وإيجاد حلول لمن سيتبقى فيها من المستوطنين الصهاينه .

2. ان الصور التي نشرها جون بولتون ، لناقلة النفط الايرانيه ، والتي زعم فيها انها من ميناء طرطوس ، قد أسقطته من منصبه في البيت الابيض ، ليس لانه يكذب وانما لان المرحلة قد تجاوزته . حيث ان انتصار محور المقاومه قد اضحى حقيقة وان ما تبحث عنه الادارة الاميركيه هو حفظ ماء الوجه ، عندما تبدأ باستدارتها السياسيه في "الشرق الاوسط" والتي كان بولتون احد اسباب تأخرها . اَي بدء الانسحاب من المنطقه كما وعد ترامب في حملته الانتخابيه السابقة .

3. اما نتن ياهو الذي تباهى ، قبل يوم واحد فقط ، بانه كشف مركزاً نووياً إيرانياً سرياً ، فقد أسقطته صواريخ المقاومة الفلسطينية مساء اليوم والتي انهالت على مدينة أسدود المحتله ، اثناء خطاب انتخابي له هناك وهربه من المكان واختباءه في ملجأ محصن .

وبخصوص تهديداته اللاحقه لحركة حماس فلن تعوض له خسارته المعنوية والانتخابيه التي لا نستبعد ان تكون نتيجتها زجه في السجن بسبب فضائح الفساد والتهم الموجهة اليه بهذا الشأن . خاصة وانه لن يستطيع تشكيل حكومة اسرائيلية جديده حتى لو فاز اليمين الاسرائيلي في هذه الانتخابات .

4. ان من اسقط جون بولتون سيسقط نتن ياهو أيضاً . انها انتصارات حلف المقاومة التي ستتوالى مفاعيلها تباعاً في المشهد العام لمسرح عمليات " مخيم الحسين" الذي اشار اليه سيد المقاومة في عاشوراء  ...!تؤتي اكلها كل حين.   بعدنا طيبين قولوا الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانهيار الاستراتيجي الاسرائيلي...!
العراق يدعو الجامعة العربية لحث الدول على الإيفاء بتعهّداتها في مؤتمر الكويت
كربلاء تعلن الحداد الرسمي ثلاثة ايام
العتبة الحسينية تصدر بياناً بشأن التدافع الذي حصل بين الزوار
الرئيس صالح يعزي بضحايا كربلاء ويدعو لمضاعفة اليقظة واستنفار الجهود
وسائل اعلام ايرانية تنشر صورة للصدر بموكب عزاء في ايران بحضور الخامنئي
السفارة الكويتية: لا ضحايا كويتيين بحادث التدافع في كربلاء
عبد المهدي: لولا خطة الطوارئ في كربلاء لحصلت فاجعة
حريق بمخزن عتاد للحشد العشائري بهيت وسقوط قذائف على القرى القريبة
النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة والابتزاز في الديوانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك