حريق بمخزن عتاد للحشد العشائري بهيت وسقوط قذائف على القرى القريبة

افاد مصدر امني، الاثنين، بان حريقا اندلع في مخزن عتاد للحشد بقضاء هيت، فيما سقطت قذائف على القرى القريبة.

وقال المصدر ان "حريقا اندلع مساء اليوم في مخزن عتاد داخل مقر اسود الصحراء تابع للحشد العشائري في قضاء هيت بمحافظة الانبار"، مبينا ان "عددا من القذائف تطايرت على القرى القريبة".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني اقتحمت المخزن وسيطرت على النيران"، مشيرا الى انها "ابعدت الخطر عن باقي العتاد".

يذكر ان عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى اندلاع حرائق ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة، فيما اشار مسؤولون حكوميون ان هذا الحريق ناتج عن قصف بطائرات مجهولة، فيما اتهموا اسرائيل وامريكا بالوقوف وراء ذلك.