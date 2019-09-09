الغانمي من كربلاء: لا توجد أية مشاكل بين قادة الجيش

أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، عدم وجود مشاكل بين قادة الجيش، فيما بين أن رئاسة أركان الجيش بانتظار نتائج التحقيق بخصوص استهداف مواقع تابعة للحشد الشعبي.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء إن "هناك لجنة مشكلة بشأن ما حدث من استهدافات على الحشد، وسوف ننتظر نتائجها".

وفي سياق منفصل، أكد الغانمي أنه "لا توجد أية مشاكل بين قادة الجيش"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً مستمراً لتأمين كافة المحافظات والحدود العراقية".