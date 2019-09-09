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مقتل 15 "إرهابياً" بينهم انتحاريون بإنزال جوي في مطيبيجة وصحراء صلاح الدين


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، قتل 15 "إرهابياً" بينهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين بعمليات إنزال جوي في مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمراراً لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل ١٥ إرهابياً من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين".

وأضاف النعمان في بيان ، أنه تم "تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

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مقتل 15 "إرهابياً" بينهم انتحاريون بإنزال جوي في مطيبيجة وصحراء صلاح الدين
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