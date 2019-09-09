عبد المهدي: عاشوراء تدعونا للتمسك بقيم التضحية والفداء ومواجهة الظلم والفساد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، ان ذكرى عاشوراء تدعو الجميع للتمسك بقيم التضحية والفداء ومواجهة الظلم والفساد.

وقال عبد المهدي في بيان، "بقلوب حزينة نعيش وأبناء شعبنا وامتنا الاسلامية ذكرى استشهاد حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الامام الحسين عليه السلام وكوكبة من اهل بيته وصحبه الكرام في واقعة الطف الخالدة، ونشارك ابناء شعبنا ومراجعنا العظام بهذه المناسبة الأليمة التي نستذكرها من أجل التمسك بسيرة اهل البيت الكرام وبمعاني الفداء والتضحية والثبات على المبدأ ومواجهة الظلم والفساد وكل مانادى به ودافع عنه واستشهد من اجله الامام الحسين عليه السلام على طريق الهداية والاصلاح والقيم الانسانية السامية" .

واضاف عبد المهدي، ان "ارض العراق التي تتشرف بإحتضان الأجساد الطاهرة لشهداء الثورة الحسينية تستقبل ملايين الزائرين الذين يحيون هذه الذكرى من داخل البلاد والدول العربية والاسلامية ومختلف دول العالم وتحتضنهم مدينة كربلاء المقدسة في مشهد ليس له نظير من البذل والكرم وحسن الضيافة التي يتميز بها شعبنا الكريم" .

وتابع عبد المهدي، "ومع بلوغ الاستعدادات أوجها ليوم العاشر من محرم لابد ان نشيد بجهود أجهزتنا الأمنية وبتعاون جميع تشكيلات قواتنا المسلحة لحفظ الأمن والاستقرار وندعوهم الى المزيد من اليقظة وتوفير كل مايساعد الزائرين على ادائهم لشعائرهم بأمان وإطمئنان، كما نشيد بالمتابعة الميدانية للوزراء والمسؤولين في الحكومة المحلية والامانتين العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية، الى جانب جهود وزارات الدولة ومؤسساتها الخدمية والمتطوعين للخدمة واصحاب المواكب وبتعاون المواطنين في الالتزام بالتعليمات التي تهدف لتحقيق انسيابية الحركة وتأمين مراسم الزيارة، سائلين المولى العزيز القدير ان يحفظ شعبنا وجميع الزائرين ويعيدهم الى ديارهم وبلدانهم سالمين ويمنّ على شعبنا بدوام نعمة الأمن والاستقرار، ويمنّ على شهدائنا بالرحمة وجنات النعيم" .