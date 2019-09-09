أول مؤتمر اعلامي من نوعه في العراق يطالب بغلق المواقع اللا أخلاقية

تحت عنوان (غلق المواقع اللا أخلاقية واجب ديني و إنساني و وطني) ..
عقد إجتماعٌ كبيرٌ وحاشد نظَّمهُ تجمع مؤسسات بغداد الثقافية وذلك في السادس من أيلول الجاري في مبنى المسرح الوطني ببغداد وبحضور العديد من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية.
التجمع طالب بفي بيانه الختامي بإنشاء مكتب وطني لمكافحة المواد اللاأخلاقية.
ومباشرة الحكومة و وزارة الاتصالات بانشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق المواقع اللا أخلاقية.
وتفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد الاباحية.
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