مفتشية الداخلية تعلن ضبط 800 قرص مخدر بحوزة شخصين في واسط وذي قار

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن ضبط 800 قرص مخدر بحوزة شخصين في محافظتي واسط وذي قار.

وذكر المكتب في بيان انه "بالتعاون والتنسيق مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار تم ضبط شخصين اثنين متلبسين بالجرم المشهود بالاتجار بالمخدرات بين محافظتي واسط وذي قار وبحوزتهما مئات الأقراص المخدرة".

وأضاف أن "العملية جاءت وفق معلومات خاصة بمكتب المفتش العام في محافظة ذي قار والتي أشارت الى تورط الشخصين بعمليات ترويج واتجار بالمخدرات بين المحافظتين، الأمر الذي دعا المكتب الى استحصال موافقات قضائية بالقبض عليهما".

وأوضح المكتب، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من مفتشية الداخلية وقسم المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 800 قرص مخدر وكمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي".

وأشار إلى أن "الفريق نظم محضر ضبط اصولي ودون افادة واعتراف المتهمين وعرضهما أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة القضية للتحقيق معهما".