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الحشد: تطهير 20 قرية والعثور على أربع مضافات لـ"داعش" الارهابي بعملية "عاشوراء" في ديالى


أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأحد، عن نتائج عملية عاشوراء التي انطلقت اليوم، شرق المحافظة، فيما أكد تطهير وتأمين 20 قرية وضبط أربع مضافات لتنظيم "داعش"الارهابي

ونقل إعلام الحشد في بيان عن الموسوي قوله، إن "قوات الحشد في قاطع عمليات ديالى انطلقت، صباح اليوم، بعملية عاشوراء لتأمين مناطق شرق المحافظة وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتأمين طريق الزوار من منفذ المنذرية الى حدود بغداد"،

مبيناً أن "العملية جرت عبر محورين الأول من ناحية السعدية باتجاه قرى الحفاير والمحور الثاني من الجامع المهدم في إمام ويس باتجاه بحيرة حمرين".

وأضاف أن "المساحة الاجمالية للعملية بلغت 54 كم"، مشيرا إلى أن "العملية اسفرت عن تطهير وتأمين 20 قرية والعثور على أربع مضافات لداعش وحزام ناسف وعجلة محورة تابعة للتنظيم الإرهابي".

وأوضح الموسوي، أنه "من النتائج المتحققة في العملية هي انجاز نفق وساتر صد في عمق التلال والوديان بالتنسيق مع هندسة قيادة القاطع ومديرية الهندسة العسكرية، فضلا عن انتشار القطعات العسكرية ونشر نقاط ثابتة وابراج مراقبة".

وتابع أن "العملية جرت بإسناد من طيران الجيش العراقي ومفارز مكافحة المتفجرات"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذه العمليات هو عدم إعطاء فرصة وملاذ آمن للدواعش ومسك المسافات التي يستغلها داعش"الارهابي

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الحشد: تطهير 20 قرية والعثور على أربع مضافات لـ"داعش" الارهابي بعملية "عاشوراء" في ديالى
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