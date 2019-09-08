مجلس الوزراء يقر آليات بشأن العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية

أقر مجلس الوزراء، الأحد، آليات بشأن العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة.

وذكر المجلس في بيان ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال الجلسة إقرار المجلس آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي"، مبيناً أن "المجلس خوّل وزير النفط صلاحية الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، فيما يخص شراء وتوفير الوقود ( الكاز أويل ) الى وزارة الكهرباء ".