مجلس الوزراء يوافق على تطوير مداخل مدينة بغداد

وافق مجلس الوزراء، الأحد، على تطوير مداخل مدينة بغداد، فيما وافق على توسعة محطة كهرباء بسماية.

وذكر بيان للمجلس ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما جرى خلال الجلسة الموافقة على على تطوير مداخل مدينة بغداد".

وأضاف أن "المجلس خوّل وزير النفط صلاحية الإستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، فيما يخص شراء وتوفير الوقود ( الكاز أويل ) الى وزارة الكهرباء" .

وأوضح البيان، أن "المجلس أقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد وبنك دويجة الالماني لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) ك.ف عدد (13) ، وتجهيز محولات قدرة جهد عالي عدد (35) مع شركة سيمنز الالمانية لصالح وزارة الكهرباء، كما اقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية ( BPI ) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد ( المرحلة الثالثة ) مع شركة GE الامريكية لصالح وزارة الكهرباء".

وتابع، أنه "تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن العقد الاطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي، فيما شهدت الجلسة اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطاب ضمان دفع مستحقات شركة النخبة".

وأوضح البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية، كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012".

وبيّن، أنه "تقرر إيلاء مسؤولية المجمعات السكنية المنجزة من دائرة الاسكان التابعة الى وزارة الإعمار والاسكان الى المحافظات ، فيما تم اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار".