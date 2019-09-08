مكافحة المتفجرات تصدر سبعة إرشادات للزائرين

أصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، الأحد، إرشادات للزائرين الذي سيشاركون في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، من بينها عدم الاقتراب من الأجسام الغريبة، وعدم لمس أو تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية "المثيرة للشك".

وقال المديرية في بيان "إلى الزائر الكريم.. للحفاظ على سلامتك وسلامة عائلتك وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية من ضعفاء النفوس عليك اتباع الإرشادات التالية: لاتحرك أو تقترب أو تحاول إزالة الأجسام الغريبة كونها قد تكون متفجرات، أبعد ألمواطنين وامنعهم من التجمع في حالة حدوث انفجار، عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية التي تثير الشك".

ومن ضمن الإرشادات أيضاً، بحسب البيان: "عدم الاقتراب من مناطق رمي النفايات التي تكون قرب الشارع العام، عدم الاقتراب أو لمس أو تحريك جثث الحيوانات النافقة الملقاة على جانب الطريق لأنها قد تكون مفخخة، عدم الاقتراب من أي جسم غريب يثير الفضول عـند المواطن".

وفي سياق متصل، دعت مديرية مكافحة المتفجرات سائقي حافلات النقل إلى "التأكد من عدم ترك الراكب أكياساً بعد نزوله من العجلة وتفتيشها بدقة".