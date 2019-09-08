تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهم ابتز فتاة الكترونيا

صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاحد، أقوال متهم عن جريمة الابتزاز الالكتروني لاحدى النساء.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ، إن "متهم اعترف أمام قاضي التحقيق بانه تعرف على احدى النساء على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قام بتصويرها وابتزازها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال عدم دفعها المطلوب منها".

وأضاف البيان أنها "ابلغت القوات الامنية وباشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق تم نصب كمين والقي القبض على المتهم الذي صدقت اقواله وفقا لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".